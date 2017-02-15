Игроки в CS:GO призвали Valve решить проблему с читерами

Иван «Edward» Сухарев: У Virtus.pro и Astralis есть задел перед остальными в плане психологии и уверенности

Игрок команды Natus Vincere Иван «Edward» Сухарев в интервью порталу CyberSport.ru рассказал о причинах поражения от Astralis на The ELEAGUE Major 2017, конкуренции на профессиональной сцене и о замене Dust 2 на Inferno.