Игроки в CS:GO призвали Valve решить проблему с читерами
Игроки в Counter-Strike: Global Offensive решили запустить акцию для привлечения внимания Valve к проблеме читеров в игре.
Сообщество просит распространять хештег #FIXCSGO на всех медиа-ресурсах, никнеймах и роликах чтобы призвать разработчиков усовершенствовать систему анти-чита VAC.
Петиция с призывом Valve изменить систему VAC уже собрала более 140 тысяч подписей.
Valve Anti-Cheat (VAC) — разработка компании Valve для предотвращения использования игроками читов (нечестных приемов игры). Данная разработка является одним из компонентов Steam.
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