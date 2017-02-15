Вячеслав Караваев: Для меня возвращение в Россию – это что-то особенное
Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в рамках Лиги Европы.
– Как вы переживаете возвращение в Россию?
– Для меня это что-то особенное, все-таки я русский. Нужно выходить и побеждать, больше нам ничего не остается.
– Завтра ожидается минус 13. Вы родились в России. Вам это поможет?
– Надо выходить и играть. Обе команды в равных условиях, – сказал Караваев.
Матч
Место и дата
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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