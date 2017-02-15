Игор Тудор назначен главным тренером «Галатасарая»
Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Хорватии Игор Тудор возглавил стамбульский «Галатасарай».
38-летний специалист подписал соглашение на полтора года.
За работу во второй половине сезона-2016/17 Тудор заработает 400 тысяч евро, а в сезоне-2017/18 его зарплата составит один миллион евро.
Хорват получит бонус в размере 200 тысяч евро, если «Галатасарай» напрямую квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов, 100 тысяч в случае попадания в отборочный раунд.
Ранее Тудор тренировал другой турецкий клуб «Карабюкспор».
Duyuru | Igor Tudor imza töreni https://t.co/JD1wo5aePI pic.twitter.com/nttfA4CCPk— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 15 февраля 2017 г.
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