Игор Тудор назначен главным тренером «Галатасарая»

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Хорватии Игор Тудор возглавил стамбульский «Галатасарай».

38-летний специалист подписал соглашение на полтора года.

За работу во второй половине сезона-2016/17 Тудор заработает 400 тысяч евро, а в сезоне-2017/18 его зарплата составит один миллион евро.

Хорват получит бонус в размере 200 тысяч евро, если «Галатасарай» напрямую квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов, 100 тысяч в случае попадания в отборочный раунд.

Ранее Тудор тренировал другой турецкий клуб «Карабюкспор».



