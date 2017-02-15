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Игор Тудор назначен главным тренером «Галатасарая»

Источник:  ФК «Галатасарай»Комментарии

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Хорватии Игор Тудор возглавил стамбульский «Галатасарай».

38-летний специалист подписал соглашение на полтора года.

За работу во второй половине сезона-2016/17 Тудор заработает 400 тысяч евро, а в сезоне-2017/18 его зарплата составит один миллион евро.

Хорват получит бонус в размере 200 тысяч евро, если «Галатасарай» напрямую квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов, 100 тысяч в случае попадания в отборочный раунд.

Ранее Тудор тренировал другой турецкий клуб «Карабюкспор». 


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