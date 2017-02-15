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Петреску подал документы в ФИФА из-за долгов «Кубани» по зарплате

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер «Кубани» Дан Петреску подал документы в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) из-за задолженности по заработной плате. Об этом сообщил агент румынского специалиста Николай Пырнэу.

- Мы подали документы в палату по разрешению споров ФИФА. Теперь ждем результатов, но нам сказали, что это будет недолго, так как мы имеем решение аналогичной палаты РФС. Петреску не выплатили ни единого рубля, ни одной копейки, как и его тренерскому штабу, - цитирует Пырнэу «Р-Спорт».

Напомним, Петреску возглавил «Кубань» в июне 2016 года. 4 октября прошлого года «Кубань» и Петреску достигли договоренности о прекращении сотрудничества.


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