Франк Веркаутерен: С учетом ухода Халка из «Зенита» у «Андерлехта» есть шансы выйти в следующий раунд

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом».

– «Зенит» провел несколько товарищеских матчей в последнее время и прошел сборы, но ничто не сравнится с официальными играми. Зимний период в России можно сравнить с летним в Бельгии. Я видел несколько товарищеских матчей петербуржцев в последние недели, и они играли очень медленно.

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«Зенит» по-прежнему является отличной командой с хорошими легионерами и лучшими российскими футболистами, и противостояние получится сложным для «Андерлехта», но без Халка они уже совсем не та команда. Халк был единственным, кто мог решить исход игры своими индивидуальными действиями.

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Сейчас наиболее опасными в составе «Зенита» я считаю Мака, Дзюбу, Кокорина и Молло. Вместе с Мирчей Луческу они способны помучить любого. Но повторюсь, что с учетом ухода Халка у «Андерлехта» есть шансы выйти в следующий раунд, – цитирует Веркаутерена RTBF.

Напомним, встреча пройдет в Бельгии 16 февраля и начнется в 23:05, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.