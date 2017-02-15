Диего Коста согласовал с «Челси» новый контракт
Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте доволен выступлением нападающего Диего Косты.
Как сообщает The Sun, английский клуб планирует сохранить игрока сборной Испании, предложив ему новый пятилетний контракт с зарплатой в 220 тысяч фунтов в неделю. Отмечается, что стороны уже обсуждали этот вопрос, а сам футболист согласен поставить подпись под новым соглашением.
Ранее сообщалось, что форвард может отправиться в чемпионат Китая.
В текущем сезоне нападающий провел за английский клуб 21 матч в АПЛ, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.
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