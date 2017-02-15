Главный тренер «Спарты»: В «Ростове» есть игроки, которых я бы хотел видеть у себя

Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Ростовом».

– Недавно «Спарта» играла с «Зенитом». Можете сравнить своего недавнего соперника и «Ростов»?

– С «Зенитом» получился хороший матч. Мы были рады возможности сыграть с ним, все-таки там выступают сильные футболисты. Что касается сравнения этих команд, то они похожи своим качественным построением. Стили же у клубов совсем разные.



– Кого можете выделить в составе «Ростова»?

– О ком-то отдельно говорить не буду, но в «Ростове» есть игроки, которых я бы хотел видеть в «Спарте», – сказал Пожар.