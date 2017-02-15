Сергей Ковпанец: Перкинс достоин быть в сборной России

Главный тренер сборной России по треку Сергей Ковпанец прокомментировал желание австралийского велогонщика Шейна Перкинса выступать за сборную России.

- Перкинс хочет выступать за Россию, это его мечта, но для этого надо иметь паспорт гражданина России, - пояснил главный тренер сборной России по треку Сергей Ковпанец. – Но мы поддерживаем это желание Перкинса.

- Австралиец сейчас способен усилить нашу сборную?

- На сегодняшний день Шейн по своему уровню достоин быть в нашей сборной. К тому же он создаст дополнительную конкуренцию. А мы окажем ему всестороннюю поддержку. Сейчас Перкинс тренируется вместе со сборной России в Колумбии, где через два дня начнется Кубок мира. Австралиец будет там выступать за одну японскую профессиональную континентальную команду. В ней же выступает наш Дмитрий Денисов.

Бронзовый призер Олимпиады 2012 года, двукратный чемпион мира австралийский трековый велогонщик Шейн Перкинс на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что будет выступать за Россию.

«Федерация велосипедного спорта России предоставила мне возможность реализовать мечту — выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио. Эти соревнования имеют особое значение для меня, так как мой отец выступал на Играх в Токио в 1964 года. Ассоциация велоспорта Австралии выразила мне поддержку», — написал Перкинс.