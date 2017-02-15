Роман Зозуля: Если есть возможность вернуться в «Днепр», готов идти туда пешком

Нападающий «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля заявил о своем желании вернуться в «Днепр».

- Мне надо играть, и я понимаю, что и сборная, и «Бетис», если я не буду играть, то мне через полгода будет очень тяжело. Потому всем будет хорошо: и я буду играть, и для «Бетиса», то, что у меня будет игровая практика, и, конечно же, для национальной сборной. Есть еще вариант, что я могу вернуться в «Днепр», но, как мы все знаем, у команды есть санкции по трансферам.

Если будет малейший процент, что можно вернуться в «Днепр», то я, конечно же, готов. Если есть какой-то вариант на пять месяцев, до конца сезона, то я готов хоть пешком туда идти, если есть возможность.



Моя мечта, чтобы «Днепр» жил, и опять собрался такой же состав, который был два года назад, - заявил Зозуля.

Напомним, в зимнее трансферное окно сорвался переход украинского футболиста в «Райо Вальекано». Его заблокировали фанаты «пчел», обвинившие Зозулю в агрессивном национализме.

Роман играл за «Днепр» в 2011 - 2016 годах.

