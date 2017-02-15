Главный тренер «Андерлехта»: На матч с «Зенитом» в составе будут изменения

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

— В составе будут изменения, но я пока не могу сказать, кто выйдет с первых минут. У нас есть несколько игроков, которые могут провести хороший матч, я доверяю им. Мбоджи и Аппиа травмированы и не сыграют, но будут готовы к матчу чемпионата в воскресенье», — цитирует Вайлера RTBF.

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Напомним, встреча пройдет в Бельгии 16 февраля и начнется в 23:05, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.

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