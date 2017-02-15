Эрик Байи: Это особый случай для братьев Погба, однако «МЮ» должен сфокусироваться на матче

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи прокомментировал ситуацию полузащитника Поля Погба, которому предстоит провести матч против своего брата Флорентена.

Напомним, 16 февраля «красные дьяволы» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы встретятся с французским «Сент-Этьеном».

«Конечно, это особый случай не только для братьев Погба, но и для всей семьи. Однако, мы должны сфокусироваться на матче с «Сент-Этьеном». Погба немного шутил на тренировке, но он сам прекрасно понимает, что нас ждет тяжелый матч.

Наш соперник проводит неплохой сезон. Сейчас эта команда на ходу. Уверен, «Сент-Этьен» захочет доставить нам очень много проблем», – сказал Байи, слова которого приводит пресс-служба «Юнайтед».

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