«Трактор» переиграл дома «Магнитку»
Хоккеисты «Трактора» на домашней арене переиграли магнитогорский «Металлург» в матче регулярно чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
Заброшенными шайбами в составе челябинской команды отметились Пртем Пеньковский и Пол Щехура. У «Магнитки» точный бросок на счету капитана Сергея Мозякина, набравшего свое 999 очко в карьере.
В следующем матче регулярного чемпионата команды вновь встретятся между собой. Встреча пройдет в Магнитогорске в 17:00 по московскому времени.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Металлург Мг - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы:
Мозякин (Зарипов, Ли), 28:53 (0:1). Пеньковский (Кольцов), 47:14 (1:1). Щехура (Якуценя, Кручинин), 54:12 (2:1).
Место и дата
15 февраля 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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