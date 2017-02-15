«Трактор» переиграл дома «Магнитку»

Хоккеисты «Трактора» на домашней арене переиграли магнитогорский «Металлург» в матче регулярно чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Заброшенными шайбами в составе челябинской команды отметились Пртем Пеньковский и Пол Щехура. У «Магнитки» точный бросок на счету капитана Сергея Мозякина, набравшего свое 999 очко в карьере.

В следующем матче регулярного чемпионата команды вновь встретятся между собой. Встреча пройдет в Магнитогорске в 17:00 по московскому времени.

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