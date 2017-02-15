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«Трактор» переиграл дома «Магнитку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Трактора» на домашней арене переиграли магнитогорский «Металлург» в матче регулярно чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Заброшенными шайбами в составе челябинской команды отметились Пртем Пеньковский и Пол Щехура. У «Магнитки» точный бросок на счету капитана Сергея Мозякина, набравшего свое 999 очко в карьере.

В следующем матче регулярного чемпионата команды вновь встретятся между собой. Встреча пройдет в Магнитогорске в 17:00 по московскому времени.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Трактор - Металлург Мг - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы:

Мозякин (Зарипов, Ли), 28:53 (0:1). Пеньковский (Кольцов), 47:14 (1:1). Щехура (Якуценя, Кручинин), 54:12 (2:1).

Место и дата

15 февраля 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция


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