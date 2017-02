Лаура Дальмайер: Опоздала на пресс-конференцию из-за высокого давления, гонка отняла очень много сил

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону.

- Третья золотая медаль здесь и девятая в карьере — это отличный результат. Я не очень люблю индивидуальные гонки на 15 км, так как они очень трудны в физическом отношении. Но сегодня все сложилось здорово. Солнце сегодня не доставило особых проблем, так как мы много тренировались в теплую погоду.



Была вынуждена опоздать на пресс-конференцию, так как у меня сильно упало артериальное давление, - заявила Дальмайер.



"I don't like it really but I think I can mange it very well", Dahlmeier on the 15km which she won for the 3rd time this season. 📷: Tumashov pic.twitter.com/bTRg7cYXvP