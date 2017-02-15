Борис Михайлов: СКА не та команда, которая будет выбирать себе противника

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение питерского СКА в домашнем матче против «Спартака».

- На современном этапе СКА не та команда, которая будет выбирать себе противника. А то, что СКА проиграл «Спартаку», то, знаете, и метла один раз в году стреляет. У одних все пошло, а у других ничего не получалось.

У ЦСКА стояла и стоит задача выигрывать каждую встречу и занимать самые высокие места. Как в «регулярке», так и в Кубке Гагарина. Звание чемпиона России дают обладателю Кубка Гагарина. «Регулярка» - это борьба за попадание в плей-офф и не более того, - передает слова Михайлова «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник, 14 февраля, СКА уступил на домашнем льду москоскому «Спартаку» со счетом 2:4.