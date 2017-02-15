Ольга Подчуфарова: Была готова сегодня работать на ноль

Биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

- Сразу после гонки трудно давать какой-то анализ. Нужно время, посмотреть ее. Я провела ровную, посредственную гонку. Неплохую и не сказать, что хорошую. Скажем так, по своему стандартному результату проехалась. Пока что эмоций насчет гонки не испытываю.

Промах лежа был, возможно, связан с дыханием. Может, с тем, что стартовала в поздней группе, пошло смещение по солнцу. Стоя ошиблась уже из-за усталости. Психологически не было боязни выстрелов. Была готова сегодня работать на ноль. Настраивалась на чистую стрельбу.

Сегодня действительно было жарко. На трассе местами была каша. Я старалась выбирать участки более жесткие, даже если там была неудачная траектория. Всю гонку трасса была разбита, я не заметила разницы между кругами. Сказать, что трасса сильно ухудшалась от круга к кругу, я тоже не могу. И едва ли можно сказать, что последняя группа имела преимущество, даже несмотря на то, что там много лидеров стартовало.

Насчет эстафеты – я готова бежать. Я готовилась к этой гонке. Мне без разницы, какой этап бежать. Я не испытываю давления по поводу стрельбы. Выбор остается на усмотрение тренеров. Даже между обычной эстафетой и смешанной скорости на первом этапе, например, различаются, - цитирует Подчуфарову официальный сайт СБР.

Добавим, что индивидуальную гонку на чемпионате мира выиграла немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Второй стала чешка Габриэла Коукалова.

Ни одна из россиянок не смогла финишировать даже в топ-20 в индивидуальной гонке чемпионата мира в Хохфильцене. Лучшая из нашей команды – Ольга Подчуфарова. Худший результат – у Светланы Слепцовой: она заняла 71-е место, отстав от лидера на 8 минут.