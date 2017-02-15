«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в матче женской суперлиги
«Ростов-Дон» одержал
победу над «Ладой» (29:24) в матче женской суперлиги в Тольятти.
У гостей восемь голов на счету испанки Александрины Кабрал Барбосы. У «Лады» семь точных бросков нанесла разыгрывающая Елизавета Малашенко.
«Ростов-Дон» одержал 14-ю победу и, не потеряв ни одного очка, продолжает лидировать в турнире.
«Лада» занимает третье место, отставая на два очка от «Астраханочки».
Суперлига
Женщины
«Лада» (Тольятти) – «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) – 24:29 (13:16)
«Лада»: Уткина (6/29), Цивка (2/8); Малашенко (7, 2 мин), Дмитриева (6), Голец (4), Самохина (3), Горшкова (2), Щербак (1), Карпачева (1), Какмоля, Санникова (2 мин), Носикова, Барынина, Снопова (2 мин).
«Ростов-Дон»: Мехдиева (3/12), Лунде (10/25); Барбоса (8, 2 мин), Борщенко (4), Вяхирева (3, 2 мин), Манагарова (3), Дембеле (3), Сень (2), Макеева (2), Черноиваненко (2), Петрова (1), Родригес (1), Сливинская (2 мин), Башкирова.