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«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в матче женской суперлиги

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«Ростов-Дон» одержал победу над «Ладой» (29:24) в матче женской суперлиги в Тольятти.

 У гостей восемь голов на счету испанки Александрины Кабрал Барбосы. У «Лады» семь точных бросков нанесла разыгрывающая Елизавета Малашенко.

«Ростов-Дон» одержал 14-ю победу и, не потеряв ни одного очка, продолжает лидировать в турнире.

«Лада» занимает третье место, отставая на два очка от «Астраханочки».

Суперлига

Женщины

«Лада» (Тольятти) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 24:29 (13:16)

«Лада»: Уткина (6/29), Цивка (2/8); Малашенко (7, 2 мин), Дмитриева (6), Голец (4), Самохина (3), Горшкова (2), Щербак (1), Карпачева (1), Какмоля, Санникова (2 мин), Носикова, Барынина, Снопова (2 мин).

«Ростов-Дон»: Мехдиева (3/12), Лунде (10/25); Барбоса (8, 2 мин), Борщенко (4), Вяхирева (3, 2 мин), Манагарова (3), Дембеле (3), Сень (2), Макеева (2), Черноиваненко (2), Петрова (1), Родригес (1), Сливинская (2 мин), Башкирова.

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