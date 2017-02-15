Неймар: Шансы «Барселоны» на выход в следующую стадию ЛЧ – 1 %, остальное – вера
Нападающий «Барселоны» Неймар оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Напомним, накануне каталонский клуб был разгромлен в первом матче 1/8 финала с «ПСЖ» (0:4).
«Наши шансы на выход составляют 1 %, остальные 99 % – вера», – написал игрок сборной Бразилии на своей странице в Instagram.
Ответная игра состоится 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
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