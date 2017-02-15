Габриэла Коукалова: Сегодня Дальмайер оказалась сильнее и быстрее, бороться с ней очень тяжело

12-кратная чемпионка мира Магдалена Нойнер прокомментировала успехи соотечественницы Лауры Дальмайер на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.

Магдалена Нойнер: Расчетливость и невозмутимость Дальмайер поистине впечатляют 12-кратная чемпионка мира Магдалена Нойнер прокомментировала успехи соотечественницы Лауры Дальмайер на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.

Светлана Слепцова: Я не достойна места в эстафете

Светлана Слепцова: Я не достойна места в эстафете Светлана Слепцова и Татьяна Акимова подвели итоги индивидуальной гонки на чемпионате мира.

Биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

Ольга Подчуфарова: Была готова сегодня работать на ноль Биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону.

Лаура Дальмайер: Опоздала на пресс-конференцию из-за высокого давления, гонка отняла очень много сил Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону.

Ни одна из россиянок не смогла финишировать даже в топ-20 в индивидуальной гонке чемпионата мира в Хохфильцене.

Адская гонка. Подчуфарова – 26-я, Старых – 42-я, Акимова – 51-я, Слепцова – 71-я Ни одна из россиянок не смогла финишировать даже в топ-20 в индивидуальной гонке чемпионата мира в Хохфильцене.

Российская биатлонистка Светлана Слепцова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Светлана Слепцова: Желание участвовать в этапах Кубка мира еще есть Российская биатлонистка Светлана Слепцова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла свое третье золото на чемпионате мира в Хохфильцене.

Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Коукалова – вторая Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла свое третье золото на чемпионате мира в Хохфильцене.

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Татьяна Акимова: У меня сохраняется неуверенность при стрельбе стоя

Татьяна Акимова: У меня сохраняется неуверенность при стрельбе стоя Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

На чемпионате мира по биатлону сегодня пройдет женская индивидуальная гонка.

ЧМ-2017. Женщины. Индивидуальная гонка. Онлайн На чемпионате мира по биатлону сегодня пройдет женская индивидуальная гонка.

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отметила проблемы женской сборной России на чемпионате мира по биатлону.

Анфиса Резцова: В женской сборной России остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отметила проблемы женской сборной России на чемпионате мира по биатлону.