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Габриэла Коукалова: Сегодня Дальмайер оказалась сильнее и быстрее, бороться с ней очень тяжело

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  IBUКомментарии

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону. 

- Лаура - просто невероятна. Сегодня она была быстрее, точнее, сильнее и оказалась более сконцентрированной. Она находится в превосходной форме. Но я смогла собраться после своего промаха на «лежке» и завоевать медаль, - заявила Коукалова.

Напомним, сегодня победу в индивидуальной гонке одержала 23-летняя немка Лаура Дальмайер, а Габриэла Коукалова заняла второе место.

Биатлон. Чемпионат мира

Хохфильцен, Австрия

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 41.30,1 (1 промах).
2. Габриэла Коукалова (Чехия) — +24,7 (1).
3. Алексия Рунгальдер (Италия) +1,45,6 (0)
4. Мари Лаукканен (Финляндия) + 1.56,8 (1).
5. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) +2.03,6 (0).
6. Сюзан Данкли (США) +2.06,8 (2).
7. Марен Хаммершмидт (Германия) +2.27,5 (2).
8. Ванесса Хинц (Германия) +2.45,5 (2).
9. Юлия Джима (Украина) +2.46,1 (2).
10 Елена Пидгрушная (Украина) +2.54,6 (2).
26. Ольга Подчуфарова (Россия) +4.03,0 (2)…
42. Ирина Старых (Россия) +5.11,2 (3)…
51. Татьяна Акимова (Россия) +6.12,3 (5)…
71. Светлана Слепцова (Россия) +7.53,7 (5).

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