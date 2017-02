Габриэла Коукалова: Сегодня Дальмайер оказалась сильнее и быстрее, бороться с ней очень тяжело

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону.

- Лаура - просто невероятна. Сегодня она была быстрее, точнее, сильнее и оказалась более сконцентрированной. Она находится в превосходной форме. Но я смогла собраться после своего промаха на «лежке» и завоевать медаль, - заявила Коукалова.

"She's unbelievable, strong, better, faster, more concentrated" Koukalova, who won silver, on Dahlmeier. #hochfilzen2017 📷: Tumashov pic.twitter.com/m6uK6LXh3A