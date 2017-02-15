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Валерий Рейнгольд: У «Краснодара» будет другой тренер, если клуб не пройдет «Фенербахче»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матчей российских команда в 1/16 финал Лиги Европы.

– У меня еще большие вопросы вызывает квалификации главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова. По первой части сезона я так и не понял, какой он тренер, какие у него взгляды и какую игру он ставит. Сплошной сумбур. И если «Краснодар» не пройдет «Фенербахче», в следующем сезон у краснодарцев будет новый тренер, - считает Рейнгольд.

Напомним, что первая игра состоится в четверг, 16 февраля, в 21:00 мск. Ответная встреча пройдет в Турции 22 февраля.

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