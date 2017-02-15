Алексей Кручинин: Мозякин, наверное, вводит какие-то коды, нельзя столько забивать

Форвард челябинского «Трактора» Алексей Кручинин прокомментировал высокую результативность капитана магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина.

- Мозякин просто «читер», он коды, наверное, какие-то вводит. Да потому что нельзя столько забивать, он бросает, а она у него сама летит в ворота, может, там магнит какой-то стоит у него? Мне дайте лет девяносто, я только тогда смогу столько забить, и то не факт, - сказал Кручинин «Р-Спорт».

Напомним, что в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» переиграл «Магнитку». Мозякин, забросив первую шайбу в этой встрече, набрал 999 очко в своей карьере.

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