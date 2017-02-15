Торгованов и Драчев проведут семинар для тренеров мужской суперлиги
Семинар для тренеров
мужской суперлиги пройдет 6 марта в Москве в здании УОР №2, сообщает
официальный сайт ФГР.
Спикерами семинара станут олимпийский чемпион, главный
тренер «Университета-Невы» и мужской сборной России Дмитрий Торгованов, а
также заслуженный тренер России, председатель тренерской комиссии Федерации
гандбола России Анатолий Драчев.
Они выступят перед аудиторией с лекциями об особенностях тактических построений при игре в защите, а так же технике бросков и передач.
На мероприятие приглашены гандбольные тренеры Москвы и Московской области, а так же тренеры клубов мужской суперлиги.
Стоит отметить, что тренерский семинар включит в себя не только теоретическую, но и практическую часть.
Напомним, 3 февраля аналогичный семинар для тренеров команд женской суперлиги провели главный тренер «Кубани» и женской сборной России Евгений Трефилов, а также главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан.