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Торгованов и Драчев проведут семинар для тренеров мужской суперлиги

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Семинар для тренеров мужской суперлиги пройдет 6 марта в Москве в здании УОР №2, сообщает официальный сайт ФГР.

Спикерами семинара станут олимпийский чемпион, главный тренер «Университета-Невы» и мужской сборной России Дмитрий Торгованов, а также заслуженный тренер России, председатель тренерской комиссии Федерации гандбола России Анатолий Драчев.

Они выступят перед аудиторией с лекциями об особенностях тактических построений при игре в защите, а так же технике бросков и передач.

На мероприятие приглашены гандбольные тренеры Москвы и Московской области, а так же тренеры клубов мужской суперлиги.

Стоит отметить, что тренерский семинар включит в себя не только теоретическую, но и практическую часть.

Напомним, 3 февраля аналогичный семинар для тренеров команд женской суперлиги провели главный тренер «Кубани» и женской сборной России Евгений Трефилов, а также главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан.

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