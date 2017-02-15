Шешуков подписал контракт с «Балтикой»
Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Шешуков подписал контракт с «Балтикой». Об этом сообщает официальный сайт калининградского клуба.
«Сегодня, на правах свободного агента, бывший полузащитник тульского «Арсенала» Александр Шешуков подписал контракт с футбольным клубом «Балтика». Соглашение рассчитано до 31 мая 2017 года, - говорится в сообщении пресс-службы команды.
Напомним, что Шешуков является одним из футболистов, которые во вторник разорвали контракты с «Арсеналом» по обоюдному согласию. В составе тульской команды он провел в текущем сезоне восемь матчей в чемпионате России.
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