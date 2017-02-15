Магдалена Нойнер: Расчетливость и невозмутимость Дальмайер поистине впечатляют

12-кратная чемпионка мира Магдалена Нойнер прокомментировала успехи соотечественницы Лауры Дальмайер на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.

- То, что делает Лаура – это просто великолепно. Ее хладнокровие и невозмутимость поистине впечатляют, - заявила Нойнер.

Напомним, Дальмайер выиграла на чемпионате мира-2017 уже четыре медали: три золота и одно серебро.

Сегодня она первенствовала в индивидуальной гонке на 15 километров.



