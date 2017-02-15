Василий Карасев: «Зенит» хочет взять реванш у ЦСКА за разгром в Москве
Главный тренер «Зенита»
Василий Карасев поделился ожиданиями от
матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.
– Несмотря на то, что у некоторых игроков есть незначительные
жалобы по здоровью, думаю, к игре против ЦСКА мы будем готовы полностью готовы
и все сильнейшие игроки будут в обойме, тот же Тулсон полностью оправился от
травмы и тренируется в общей группе.
Да, так сложилось, что прошлый матч мы играли без сильнейших
игроков и потерпели крупное поражение, поэтому на эту встречи ребята
настраиваются серьезно и хотят взять реванш. Надеемся на горячую поддержку
домашних трибун – при наших болельщиках мы сумеем дать противнику настоящий бой,
- приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».
Напомним, в последнем матче команд победу одержали армейцы со
счетом 105:56.
После пятнадцати игр ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе четырнадцать побед, «Зенит» занимает четвертое место с двенадцатью победами.