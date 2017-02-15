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Василий Карасев: «Зенит» хочет взять реванш у ЦСКА за разгром в Москве

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев  поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

– Несмотря на то, что у некоторых игроков есть незначительные жалобы по здоровью, думаю, к игре против ЦСКА мы будем готовы полностью готовы и все сильнейшие игроки будут в обойме, тот же Тулсон полностью оправился от травмы и тренируется в общей группе.

Да, так сложилось, что прошлый матч мы играли без сильнейших игроков и потерпели крупное поражение, поэтому на эту встречи ребята настраиваются серьезно и хотят взять реванш. Надеемся на горячую поддержку домашних трибун – при наших болельщиках мы сумеем дать противнику настоящий бой, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, в последнем матче команд победу одержали армейцы со счетом 105:56.

После пятнадцати игр ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе четырнадцать побед, «Зенит» занимает четвертое место с двенадцатью победами. 

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