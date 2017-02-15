Стивен Джеррард снова сыграет за «Ливерпуль»
25 марта на стадионе «Энфилд Роуд» состоится благотворительный матч легенд между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».
Бывший капитан «красных» Стивен Джеррард, объявивший о завершении карьеры игрока в ноябре 2016 года, выйдет на поле вместе с Джейми Каррагером, Робби Фаулером, Ианом Рашем, Луисом Гарсией, Йорном-Арне Риисе.- Я действительно собираюсь принять участие в этом матче, «Энфилд» навсегда занял особое место в моем сердце. Это настоящая честь – вновь выйти на поле с такими легендами футбола, и в то же время собрать деньги для благотворительного фонда «Ливерпуля», — заявил Джеррард.
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