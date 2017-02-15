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Болельщики «Барселоны» оскорбляли Гомеша после матча с «ПСЖ» (видео)

Источник:  ASКомментарии

Как сообщает AS, полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш подвергся критике после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:4).

По информации источника, фанаты каталонского клуба поджидали игрока при въезде на тренировочную базу. Увидев футболиста, болельщики начали скандировать: «Тупица, тупица!».

Напомним, 23-летний полузащитник перешел в стан сине-гранатовых минувшим летом из «Валенсии». На данный момент в его активе 30 матчей и две голевые передачи.

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