Болельщики «Барселоны» оскорбляли Гомеша после матча с «ПСЖ» (видео)

Как сообщает AS, полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш подвергся критике после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:4).

По информации источника, фанаты каталонского клуба поджидали игрока при въезде на тренировочную базу. Увидев футболиста, болельщики начали скандировать: «Тупица, тупица!».

From being a celebrated signing who 'rejected Real Madrid' in the summer by Cules, to being insulted by Barca fans today - Andre Gomes. pic.twitter.com/x0cI76PydP