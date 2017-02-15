Лучшая футболистка 2016 года по версии ФИФА перешла в «Манчестер Сити»

Как сообщает официальный сайт «Манчестер Сити», лучшая футболистка 2016 года по версии ФИФА Карли Ллойд будет выступать в английской команде.

Ллойд – двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США, победительница женского чемпионата мира по футболу-2015, обладательница множества индивидуальных призов, в том числе наград лучшей футболистке года ФИФА двух последних лет.

Отметим, что до перехода в стан «горожан» Ллойд выступала в США за клуб «Хьюстон».