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Флойд Мэйвезер: Макгрегору нужно решить свои вопросы с UFC, а затем думать о бое со мной

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший американский боксер Флойд Мэйвезер-младший обратился к ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору.

«Конор, если ты действительно хочешь получить этот бой, то уладь свои дела с UFC, и тогда твои люди смогут переговорить с моими представителями», - написал Мэйвезер в своем твиттере.

По словам президента UFC Дэйны Уайта, Макгрегор должен провести еще по меньшей мере 4 поединка под эгидой организации, прежде чем он сможет сам выбирать себе соперника.

Последний бой Флойд Мэйвезер провел осенью 2015 года с соотечественником Андре Берто, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что финансовые условия его поединка с Макгрегором по правилам бокса уже согласованы.
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