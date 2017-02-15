СК оценит работу врачей, оказывавших помощь погибшему 14-летнему хоккеисту

Следователи оценят действия медиков, оказывавших помощь подростку, который умер после хоккейной тренировки в Подмосковье, расследование дела находится на контроле центрального аппарата СК России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела следствием изъята документация, имеющая значение для следствия, которая в настоящее время анализируется. Кроме этого, следователями допрашивается тренерский штаб. В ходе следствия будет дана правовая оценка и медицинскому персоналу, который оказывал первичную помощь ребенку. Уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Кроме этого подчеркнуто, что в социальных сетях и некоторых СМИ активно тиражируются различные версии произошедшего, которые не имеют под собой доказательств и препятствуют объективному расследованию и установлению истины по уголовному делу. Хотелось бы напомнить, что вся объективная, а значит, достоверная информация может исходить только от официального источника, то есть от Следственного комитета, в чьем производстве находится это уголовное дело», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Напомним, что в среду в Следственном комитете Российской Федерации состоялась рабочая встреча с представителями Федерации хоккея России, где обсуждалась ситуация, связанная с гибелью юного хоккеиста после тренировки в ледовом дворце «Витязь» Подольска.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова очевидцев сообщил, что причиной смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске стала драка с партнерами по команде.

Добавим, что по делу о гибели мальчика допрошен тренер, дети, с которыми он играл в одной команде, а также его родители. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установки причины смерти.