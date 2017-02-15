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Александр Тихонов: Атмосфера в сборной России такая, будто кого-то похоронили

Источник:  Р-СпортКомментарии

 Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил атмосферу, которая царит внутри сборной России на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

- Я присутствую третий день. Знаете, как будто кого-то похоронили. Ни улыбок, ни интересного общения. Просто не узнаю российский биатлон. Самое страшное, что пробежав гонку, они на следующий день опять тренируются. Я никак не могу сломать эту систему. Надо восстанавливаться, накапливать энергию и выходить к следующему старту. Они выхолащивают себя до конца, ходят по одним и тем же граблям - никак не можем вернуться к нашей школе. Это самое страшное, - передает слова Тихонова «Р-Спорт».

Добавим, что индивидуальную гонку на чемпионате мира выиграла немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Второй стала чешка Габриэла Коукалова.

Ни одна из россиянок не смогла финишировать даже в топ-20 в индивидуальной гонке чемпионата мира в Хохфильцене. Лучшая из нашей команды – Ольга Подчуфарова. Худший результат – у Светланы Слепцовой: она заняла 71-е место, отстав от лидера на 8 минут.

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