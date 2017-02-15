Юри Тилеманс: «Андерлехт» набрал хороший ход, готовы показать это в игре с «Зенитом»

Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

— Команда чувствует себя хорошо. Мы набрали хороший ход, готовы показать это в игре с «Зенитом». В последних матчах тренер ставил играть меня выше. Легче быть в 16 метрах от ворот, чтобы забить или отдать передачу. Об этом говорит моя статистика.

Мы потеряли двух защитников, но думаю, тренер сделает правильный выбор и мы должны его уважать. У нас на скамейке игроки высокого качества. «Зенит» – отличная команда с индивидуально сильными футболистами. С ними не будет легко, но мы сделаем все возможное, — цитирует Тилеманса DH.be.

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Напомним, встреча пройдет в Бельгии 16 февраля и начнется в 23:05, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.

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