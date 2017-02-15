Букмекеры считают «Баварию» явным фаворитом матча с «Арсеналом»
Сегодня «Бавария» сыграет с «Арсеналом» первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Средний коэффициент на победу мюнхенцев составляет 1,42. Котировки на победу английского клуба - 7,5, на ничью - 4,9.
При этом букмекеры полагают, что в матче на «Альянц Арене» будет забито больше 2,5 мячей (1,67).
Матч
Состав
Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен, Алонсо, Коста, Левандовски
Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни, Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен, Джака, Айвоби, Санчес
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
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