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Букмекеры не верят в то, что «Наполи» сможет навязать борьбу «Реалу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня мадридский «Реал» сыграет на «Сантьяго Бернабеу» матч с «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Средний коэффициент на победу королевского клуба составляет 1,50. Котировки на победу итальянской команды - 6,45, на ничью - 4,45.

Букмекеры полагают, что в этом матче будет забито более 2,5 мячей (1,61).

Матч

Реал - Наполи

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Марсело, Варан, Каземиро, Модрич, Родригес, Кроос, Бензема, Роналду

Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Диавара, Зелински, Гамшик, Инсинье, Кальехон, Мертенс

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

15 февраля 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция


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