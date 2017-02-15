Марат Балаев: Если Федор не «вырубит» Митриона ударом, то в партере точно «сломает»
Чемпион лиги ACB в полулегком весе Марат Балаев — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.
«Думаю, Федя выиграет, причем быстро. Не в первом раунде, так во втором. Не знаю, нокаут это будет, или болевой… Опасаться ему нужно левой ноги Митриона. Мэтт - левша. Но у Федора есть большой опыт выступления против ударников. Он дрался против Мирко Филипповича. В том поединке Емельяненко хорошо «выключил» ногу Крокопа. Федор просто не давал ему наносить удары. Так что опыт есть у Федора. Мирко круче Митриона будет. Емельяненко может вырубить американца ударом справа. Если не «вырубит» ударом, то в партере точно «сломает». Все будет нормально», - сказал Балаев «Советскому спорту».
Напомним, что поединок Емельяненко — Митрион состоится 19 февраля в рамках турнира Bellator 172.