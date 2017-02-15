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Неймар: Отдам всего себя, чтобы перевернуть исход противостояния с «ПСЖ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, накануне каталонский клуб был разгромлен в первом матче 1/8 финала с «ПСЖ» (0:4).

«Да, это был необычный матч. Такое случается с нами очень и очень редко. Честно говоря, «ПСЖ» заслужил эту победу. Они провели отличную игру и добились своей цели. 

Сейчас мы должны подумать о следующей встрече. Посмотрим, что смогут сделать игроки «Барселоны». Мы, конечно, постараемся перевернуть все, но это будет очень сложно, а точнее, практически невозможно. 

Мы не можем отказаться от ответного поединка. Дело не только в самой игре, но и в подготовке. Не думаю, что когда-то я был в подобной ситуации. Что я собираюсь сделать? Отдать всего себя, чтобы перевернуть исход противостояния», – сказал бразилец, слова которого приводит Goal.

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