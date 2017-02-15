Анфиса Резцова: Медальные надежды на ЧМ связаны только с мужской сборной

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону.

- Надеемся, что у ребят завтра будет медалька. И Алексей Волков с новыми силами, и Антон Шипулин, думаю, соберется, и Женя Гараничев может повторить Сочи (бронзовая медаль Олимпиады-2014). Одна надежда остается на этом чемпионате мира на ребят.

Нужно каждого спортсмена индивидуально готовить к каждой дисциплине – кто, какую лучше выступает. Не просто все попало бежать, - заявила Резцова.

Напомним, пока в активе сборной России в Хохфильцене - одна бронзовая медаль, завоеванная в смешанной эстафете.





