«Реал» – «Наполи». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Наполи» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Карвахаль, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Хамес, Роналду, Бензема.
Запасные: Касилья, Пепе, Начо, Ковачич, Васкес, Мората, Иско.
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кальехон, Мертенс, Гамшик, Зелиньски, Инсинье, Кулибали, Гулям, Альбиоль, Диавара.
Запасные: Кабрал, Джаккерини, Аллан, Жоржиньо, Маджо, Максимович, Милик.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня в Мадриде и стартует в 22.45 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Марсело, Варан, Каземиро, Модрич, Родригес, Кроос, Бензема, Роналду
Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Диавара, Зелински, Гамшик, Инсинье, Кальехон, Мертенс
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
15 февраля 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция