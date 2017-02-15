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Московское «Динамо», обыграв «Истанбул», вышло в плей-офф Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты московского «Динамо» нанесли поражение турецкому «Истанбулу» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:22, 27:25).

Таким образом, российский клуб одержал третью победу в пятом матче и занимает второе место. 

Отметим, что «Динамо» гарантировало себе выход в плей-офф.

В следующем матче московская команда сыграет на выезде 1 марта против бельгийского «Нолико».

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