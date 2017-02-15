Московское «Динамо», обыграв «Истанбул», вышло в плей-офф Лиги чемпионов
Волейболисты московского «Динамо» нанесли поражение турецкому «Истанбулу» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:22, 27:25).
Таким образом, российский клуб одержал третью победу в пятом матче и занимает второе место.
Отметим, что «Динамо» гарантировало себе выход в плей-офф.
В следующем матче московская команда сыграет на выезде 1 марта против бельгийского «Нолико».
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