«Бавария» – «Арсенал». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Арсенала» на матч 1\8 финала Лиги чемпионов.
«Бавария»: Нойер - Лам, Хуммельс, Хави Мартинес, Алаба - Хаби Алонсо, Видаль, Тиаго Алькантара, Роббен, Дуглас Коста - Левандовски.
«Арсенал»: Оспина - Мустафи, Косьелни, Белльерин, Гиббс - Джака, Коклен, Окслейд-Чемберлен, Озил, Ивоби - Санчес.
Матч начнется в 22:45 на «Альянц Арене» в Мюнхене.
Матч
Состав
Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен, Алонсо, Коста, Левандовски
Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни, Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен, Джака, Айвоби, Санчес
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
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