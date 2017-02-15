«Бавария» – «Арсенал». Стартовые составы

Артуро Видаль: Я провел три замечательных сезона у Конте, но у меня нет причин покидать «Баварию»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль исключил свой переход в «Челси». Ранее сообщалось, что наставник «синих» Антонио Конте, знакомый с игроком по работе в «Ювентусе», хочет, чтобы лондонский клуб приобрел чилийца грядущим летом.