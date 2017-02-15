Мирча Луческу: Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита». Об этом есть разговоры между ним и руководством

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением об уходе Сергея Семака в «Уфу», а также – о возможном появлении Анатолия Тимощука в тренерском штабе петербургского клуба.

– Сергей Семак перешел работать в «Уфу». Насколько это большая потеря для «Зенита»? И правда ли, что «Зенит» вел переговоры с Тимощуком?

– Я говорил с Семаком перед его уходом. Говорил, что он был ассистентом у трех-четырех тренеров и накопил достаточный багаж знаний. Он сам был хорошим футболистом, и поэтому много знает. Поэтому наступила пора ему самому передавать эти знания. Я ему пожелал всего доброго и успехов на новом поприще.

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Что касается второго вопроса, то есть разговоры между Тимощуком и руководством футбольного клуба «Зенит» о том, что он может войти в тренерский штаб команды, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

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Напомним, 30 декабря 2016 года Сергей Семак возглавил «Уфу».

СМИ сообщали, что Тимощук получит необходимые тренерские лицензии и будет работать в «Зените», о чем полузащитник уже говорил на встрече с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

20 ноября 37-летний футболист покинул «Кайрат» в связи с окончанием действия контракта. Тимощук выступал за казахский клуб с июля 2015 года, перейдя из петербургского «Зенита». В составе казахстанцев полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана. В сезоне-2016 Тимощук провел 24 матча в чемпионате Казахстана и забил один гол.