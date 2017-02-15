«Локомотив-Кубань» одолел «Астану» на домашнем паркете
Баскетболисты «Локомотива-Кубань» в рамках регулярного первенства Единой лиги ВТБ обыграли «Астану».
Встреча, прошедшая на домашней арене краснодарского клуба, завершилась со счетом 67:59.
Лучшим игроком матча стал форвард «Локомотива» Кевин Джонс, набравший 22 очка. 16 баллов казахстанскому клуб принес Иан Миллер.
Единая лига ВТБ
Матч
Локомотив-Кубань - Астана - 67:59
Место и дата
15 февраля 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически