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«Локомотив-Кубань» одолел «Астану» на домашнем паркете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Локомотива-Кубань» в рамках регулярного первенства Единой лиги ВТБ обыграли «Астану».

Встреча, прошедшая на домашней арене краснодарского клуба, завершилась со счетом 67:59.

Лучшим игроком матча стал форвард «Локомотива» Кевин Джонс, набравший 22 очка. 16 баллов казахстанскому клуб принес Иан Миллер.

Единая лига ВТБ

Матч

Локомотив-Кубань - Астана - 67:59

Место и дата

15 февраля 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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