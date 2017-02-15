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Гол Чалова принес ЦСКА победу в контрольном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты московского ЦСКА в рамках контрольного матча на сборе в Испании обыграли местную команду «Картахена».

На 18-й минуте соперник столичного клуба открыл счет. Во втором тайме команда Виктора Гончаренко, благодаря голу полузащитника Алана Дзагоева, сравняла счет.

Победу армейцам на 90-й минуте принес 18-летний нападающий Федор Чалов, который забил мяч пяткой.

Отметим, что «Картахена» выступает в Сегунде Б (третьей по значимости футбольной лиге Испании) и после 25-ти туров занимает второе место.

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