Гол Чалова принес ЦСКА победу в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА в рамках контрольного матча на сборе в Испании обыграли местную команду «Картахена».
На 18-й минуте соперник столичного клуба открыл счет. Во втором тайме команда Виктора Гончаренко, благодаря голу полузащитника Алана Дзагоева, сравняла счет.
Победу армейцам на 90-й минуте принес 18-летний нападающий Федор Чалов, который забил мяч пяткой.
Отметим, что «Картахена» выступает в Сегунде Б (третьей по значимости футбольной лиге Испании) и после 25-ти туров занимает второе место.
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