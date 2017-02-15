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Президент РФПЛ: У киберспорта огромное будущее и по вложениям, и по охвату аудитории

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Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился мнением о развитии киберспорта.

«У киберспорта огромное будущее и по вложениям, и по охвату аудитории. Мы очень заинтересованы, чтобы поклонники киберфутбола приходили на стадионы, становились полноправными членами большой и дружной футбольной семьи», — сказал Прядкин.

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко также отметил рост популярности киберфутбола: «Популярность киберфутбола растет с каждым днем. У нас уже есть профессионалы в этом спорте. Футбольные клубы активно используют огромный потенциал новых методов популяризации здорового образа жизни среди молодежи».

Напомним, что с 24 по 26 февраля 2017 года в Уфе пройдет турнир «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу».

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