Маринато Гилерме: У меня есть цель — быть в сборной России на Кубке конфедераций и ЧМ-2018

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился впечатлениями от официального мяча Кубка конфедераций-2017, а также обозначил личную цель в сборной России.

— Слово «Красава» я узнал во время официального матча. Отбиваю сложный удар, подходит защитник и говорит: «Ну, Гиля, ты просто красава». Получается, это такой комплимент, похвала. Красавчик, короче, — сказал Гилерме. — Любой вратарь подтвердит: разработчики мячей стараются делать так, чтобы нападающие больше забивали, а мы больше пропускали (Смеется). Это началось давно, больше десяти лет тому назад. Покрытие у мячей стало скользкое, особенно это ощущается в дождь. Большие сложности были с «Джабулани», мяч резко менял траекторию в полете. В этом плане жалоб на «Красаву» нет. Хороший мяч, современная технология…

— Каковы ваши ожидания от Кубка конфедераций?

— Это важный тест для сборной перед ЧМ-2018. У меня есть цель — быть в сборной России на этих турнирах. Весной мы должны показать хороший футбол и результаты, чтобы убедить тренеров сборной перед Кубком конфедераций. Другого пути нет, - рассказал Гилерме в интервью официальному сайту «Локомотива».

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился впечатлениями от официального мяча Кубка конфедераций-2017, а также обозначил личную цель в сборной России.

— Слово «Красава» я узнал во время официального матча. Отбиваю сложный удар, подходит защитник и говорит: «Ну, Гиля, ты просто красава». Получается, это такой комплимент, похвала. Красавчик, короче, — сказал Гилерме. — Любой вратарь подтвердит: разработчики мячей стараются делать так, чтобы нападающие больше забивали, а мы больше пропускали (Смеется). Это началось давно, больше десяти лет тому назад. Покрытие у мячей стало скользкое, особенно это ощущается в дождь. Большие сложности были с «Джабулани», мяч резко менял траекторию в полете. В этом плане жалоб на «Красаву» нет. Хороший мяч, современная технология…

— Каковы ваши ожидания от Кубка конфедераций?

— Это важный тест для сборной перед ЧМ-2018. У меня есть цель — быть в сборной России на этих турнирах. Весной мы должны показать хороший футбол и результаты, чтобы убедить тренеров сборной перед Кубком конфедераций. Другого пути нет, - рассказал Гилерме в интервью официальному сайту «Локомотива».

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Всего команды сыграют 16 матчей в четырех городах: Петербурге, Сочи, Москве и Казани.

В турнире примут участие сборные России, Германии, Португалии, Мексики, Австралии, Чили, Новой Зеландии и Камеруна.