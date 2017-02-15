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Валерий Захаров: Со стрельбой не справились девочки, что удивительно

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер Светланы Слепцовой, а также тренер сборной Югры Валерий Захаров прокомментировал выступление женской сборной по биатлону в индивидуальной гонке на 15 километров, прошедшей в среду в австрийском Хохфильцене.

- Впечатления от выступлений как у всех, очень разочарован индивидуальной гонкой, ожидал лучшего. Со стрельбой не справились девочки, что удивительно. Даже ниже уровнем спортсменки показывают лучшую стрельбу, а наши по пять промахов делают, что на чемпионате мира недопустимо. А эстафета – это другое дело, тут и от куража зависит. Эстафета непредсказуема. При этом у нас выбор на эстафету невелик. Думаю, эта четверка и побежит, добавлять-то и некого, - передает слова Захарова «Р-Спорт».

Напомним, индивидуальную гонку на чемпионате мира выиграла немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Второй стала чешка Габриэла Коукалова.

Добавим, что ни одна из россиянок не смогла финишировать даже в топ-20 в индивидуальной гонке. Лучшая из нашей команды – Ольга Подчуфарова. Худший результат – у Светланы Слепцовой: она заняла 71-е место, отстав от лидера на 8 минут.

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