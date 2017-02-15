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Форвард Гасилин, которого хотел купить «Амкар», присоединился к «Зениту-2»

Источник:  InstagramКомментарии

Форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин находится в Ларнаке, где подопечные Владислава Радимова принимают участие в Кубке ФНЛ.

Об этом сообщил официальный инстаграм петербургского клуба. Ранее гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что пермяки сделали предложение сине-бело-голубым о выкупе прав на 20-летнего нападающего. 

Напомним, в сезоне 2016/17 Гасилин провел 19 матчей за «Зенит-2» и забил 8 мячей. Также сыграл один матч за основную команду «Зенита» в кубковом матче против «Тамбова» (5:0). Четыре раз был в заявке на матче основной команды, дважды - в Лиге Европы.

Гасилин - победитель юношеского чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет (2013-й). В прошлом сезоне выступал за «Шальке-2» в четвертой лиге Германии. В 33 матчах за немецкий клуб забил 14 голов.

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