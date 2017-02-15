«Зенит» обыграл на выезде «Пари Воллей» и одержал пятую победу подряд в Лиге чемпионов
Волейболисты казанского «Зенита» в рамках 5-го тура группового этапа мужской Лиги чемпионов одолели французский «Пари Воллей».
Таким образом, команда Владимира Алекно одержала пятую победу кряду, а для парижан это поражение стало пятым в пяти встречах.
Отметим, что в заключительном туре российский клуб сыграет с «Аркасом» из Турции, а французы встретятся с немецким «Фридрихсхафеном».
Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур
«Пари Воллей» (Париж, Франция) – «Зенит» (Казань, Россия) – 0:3 (19:25, 21:25, 20:25).
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