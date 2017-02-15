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Полузащитник сборной Болгарии стал игроком тульского «Арсенала» (фото)

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Как сообщает официальный сайт тульского «Арсенала», состав российской команды пополнил полузащитник сборной Болгарии Михаил Александров.

Отмечается, что контракт с 27-летним игроком подписан по схеме «1,5+1».

Напомним, последним клубом футболиста была «Легия». Перешел в варшавский клуб Александров в феврале 2016 года из болгарского клуба «Лудогорец». В составе «Легии» он сыграл 30 матчей, забил один гол, отдал 2 голевые передачи, получил 2 желтые и одну красную карточку. 

В составе сборной Александров принял участие в 3 матчах, забил один гол и отдал один голевой пас. Случилось это в рамках квалификации ЧМ-2018 в России.

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