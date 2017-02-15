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Бензема восстановил равновесие в матче «Реал» – «Наполи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 15 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает на своем поле «Наполи».

На данный момент счет в игре 1:1. Автором первого мяча стал полузащитник итальянского клуба Лоренцо Инсинье, пробивший из-за пределов штрафной.

Для хозяев поля гол забил французский форвард Карим Бензема, которому с фланга ассистировал защитник Дани Карвахаль. 

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

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