Бензема восстановил равновесие в матче «Реал» – «Наполи»
Сегодня, 15 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает на своем поле «Наполи».
На данный момент счет в игре 1:1. Автором первого мяча стал полузащитник итальянского клуба Лоренцо Инсинье, пробивший из-за пределов штрафной.
Для хозяев поля гол забил французский форвард Карим Бензема, которому с фланга ассистировал защитник Дани Карвахаль.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
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