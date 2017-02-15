Вячеслав Караваев: Ничего не могу сказать о своем возвращении в Россию

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев прокомментировал слухи о возможном возвращении в Россию.

- Вы правда можете вернуться в Россию?

- Ничего не могу сказать об этом. Сейчас я сосредоточен на завтрашней игре.

- У вас есть какие-то воспоминания, связанные с Ростовом?

- Здесь я дебютировал за ЦСКА. Помню, что провел на поле 15 минут в том матче, особенные ощущения, - сказал Караваев.

Напомним, что по информации СМИ на услуги Караваева претендует «Спартак».